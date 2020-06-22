В День памяти и скорби в Воронеже открыли Ротонду

Один из символов города - руины больницы, разбитой снарядами в годы Великой Отечественной войны, - стал доступен для обзора после работ по консервации. Торжественное открытие Ротонды состоялось 22 июня.

В церемонии приняли участие воронежский губернатор Александр Гусев, спикер облдумы Владимир Нетесов, депутат Госдумы, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Евгений Ревенко. Они возложили цветы к памятному знаку и почтили минутой молчания память всех погибших в Великой Отечественной войне.

Открывая митинг, Александр Гусев отметил, что Ротонда - свидетельство тех трагических событий, которые пережила страна, и тех подвигов, которые совершил наш народ. Задача нынешних поколений - сохранить память о Великой Отечественной в умах и сердцах людей.

Председатель Воронежской областной Думы, член воронежского отделения РВИО Владимир Нетесов подчеркнул, что День памяти и скорби - важная дата для жителей всей России:

- Наша Родина свободна и независима благодаря старшему поколению, которое прошло эту войну, победило, не сдалось, отстояло наши города. Мы, жители Воронежской области, гордимся тем, что один из памятников Великой Отечественной войны - Ротонда - сохранен. Это память о том, какой страшной ценой наша страна отстояла независимость. Сегодня важно, что мы помним свою историю, что люди, которые прошли войну, живы до сих пор. И главное, чтобы они передали память о тех днях будущим поколениям.

Воронежская Ротонда - необычный, руинированный, памятник. В мире таких насчитывается не больше десяти. В России подобные объекты сохранены только в столице Черноземья и Волгограде.

До войны здесь, на северной окраине города, располагалась областная клиническая больница. Четырехэтажный терапевтический корпус с круглой пристройкой на торце был возведен в 1940 году. Под тонким железобетонным куполом этой пристройки находилась учебная аудитория в виде амфитеатра. Фасад и вестибюль были украшены рядами колонн.

С июля 1942-го до освобождения Воронежа в январе 1943-го на территории областной больницы велись ожесточенные бои. Здания сильно пострадали. В пристройке провалилась часть купола, громадные пробоины зияли и на первом этаже. Вдобавок жители, вернувшиеся в разбомбленный город, использовали кирпичи для восстановления домов. К началу 1960-х почти вся кладка стен в бывшем больничном корпусе была утрачена, остался лишь остов из колонн, накрытый дырявым куполом.

В ходе строительства нового больничного комплекса встал вопрос о сносе аварийных конструкций. Но решением городского Совета в 1965 году Ротонда была сохранена как памятник Великой Отечественной войны. Развалины законсервировали по тем технологиям, которые тогда были доступны. В 1990-е и 2000-е властям было не до сохранения руин. И памятник, ставший одним из самых узнаваемых символов Воронежа, продолжил разрушаться. Была утрачена еще часть купола.

Фото: Воронежская областная Дума

В 2018-м министерство культуры РФ откликнулось на просьбу депутата Госдумы от Воронежской области Евгения Ревенко о масштабной консервации Ротонды. На проведение работ изыскали 17 миллионов рублей. Минувшей осенью специалисты укрепили конструкции и устроили гидроизоляцию подвала. Бетонные элементы почистили, вокруг благоустроили мемориальный сквер.

Выступая на церемонии открытия, Евгений Ревенко сказал, что этот уникальный объект важен не только для жителей Воронежской области, но и для всех россиян. Он подчеркнул, что консервация Ротонды стала народным проектом, поскольку средства на его реализацию перечисляли десятки воронежцев и местных предприятий.