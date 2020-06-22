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22.06.2020 18:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курске осуждены участники нападения на пограничников

Текст: Анна Скрипка (Курск)

Второй Западный окружной военный суд признал виновными в нападении на пограничников в Курской области четверых подсудимых. Как сообщили в пресс-службе Курского областного суда, они обвинялись в нескольких умышленных преступлениях.

Так, по данным следствия, один из подсудимых сначала принимал участие в нападении на полицейских в составе преступной группы на территории Республики Дагестан. После, намереваясь скрыться, он, с огнестрельным оружием и боеприпасами прибыл в Курскую область, планируя пересечь границу с Украиной. Здесь он с подельниками, которым было известно о намерении скрыться в сопредельном государстве, направились в приграничное село Теткино.

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"Используя огнестрельное оружие и взрывное устройство, оказывая вооруженное сопротивление, совершили посягательство на жизнь военнослужащих ПУ ФСБ России по Курской области, в результате чего одному из сотрудников ПУ ФСБ России по Курской области были причинены телесные повреждения, опасные для жизни, повлекшие его смерть, а другому - телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью", - говорится в материалах уголовного дела.

При этом один из нападавших был задержан сразу же, еще один - скончался на месте преступления.

В областном суде отметили, что представшие перед судом не признали себя виновными в перечисленных преступлениях. Однако суд каждому вынес обвинительный приговор. Первого участника нападения приговорили к 22 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и штрафом в размере 250 тысяч рублей, второго - к девяти годам в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и штрафом в размере 50 тысяч рублей. Третьему назначено наказание в виде 9,5 года в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и штрафом в размере 50 тысяч рублей, четвертому - воителю машины. на которой передвигались нападавшие - два года колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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