В Люберцах консьержка по телефону "заминировала" многоквартирный дом

Телефонное "минирование" произвел человек, на которого бы никто и не подумал, - 52-летняя консьержка.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленница позвонила в экстренную службу "112" и сообщила о том, что якобы существует угроза одному из многоквартирных домов на улице Наташинская. Информация была проверена, предметов, представляющих опасность, не обнаружено.

Телефонную террористку вычислили и задержали по месту работы сотрудники уголовного розыска Ухтомского отдела полиции МУ МВД России "Люберецкое". Следователи выясняют мотив поступка женщины. Не исключено, что кто-то подсказал ей, что нужно сделать. И даже заплатил за это.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Пока подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.