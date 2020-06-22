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22.06.2020 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве из салона сотовой связи украли 11 ноутбуков на 760 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Из столичного салона сотовой связи исчезли 11 ноутбуков, принадлежащих компании. Ущерб составил около 760 000 рублей. С заявлением о краже в полицию обратился представитель фирмы.

В пресс-службе ОВД по Южному административному округу Москвы сообщили, что оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении компьютерной техники.

Фото: МВД МЕДИА/youtube
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Им оказался 27-летний приезжий - сотрудник данной организации. Задержанный имел доступ в помещения и, воспользовавшись удобным моментом, совершил кражу. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража".

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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