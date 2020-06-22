В Москве из салона сотовой связи украли 11 ноутбуков на 760 тысяч рублей

Из столичного салона сотовой связи исчезли 11 ноутбуков, принадлежащих компании. Ущерб составил около 760 000 рублей. С заявлением о краже в полицию обратился представитель фирмы.

В пресс-службе ОВД по Южному административному округу Москвы сообщили, что оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении компьютерной техники. Видео: Мужчина с ножом пытался ограбить магазин в Москве Им оказался 27-летний приезжий - сотрудник данной организации. Задержанный имел доступ в помещения и, воспользовавшись удобным моментом, совершил кражу. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража".