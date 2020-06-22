В Москве на Крымской набережной проходит акция "Линия памяти"

В столице на Крымской набережной парка "Музеон" проходит традиционная акция "Линия памяти", посвященная началу Великой Отечественной войны. Во время акции зажигаются 1418 свечей, каждая из которых символизирует один день войны.

В этом году на набережной создано 1418 инсталляций, каждая представляет собой подиум с надписью и установленной на нем свечой. В этом году первую свечу около даты 22 июня 1941 года зажгли глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, депутат Мосгодумы Евгений Герасимов и глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова. В этом году поддерживать огонь "Линии памяти" до утра 22 июня будут 170 волонтеров столицы.

Как рассказала "РГ" один из волонтеров Светлана Билибина, она принимает участие в акции не первый раз, однако в этом году все волонтеры надели маски и перчатки, а также соблюдают социальную дистанцию. "Я боялась, что в этом году из-за пандемии акция не состоится, но, видимо провидение помогло. Это одно из моих самых любимых мероприятий памяти, в котором я участвуют волонтером, ведь каждый день той войны был примером героизма, мужества и стойкости, проявленной не только солдатами, но и тружениками тыла, врачами, внесшими свой вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками". К акции может присоединиться любой желающий и поставить свечу на памятный для него день войны. Однако из-за распространения коронавируса организаторы акции отказались от театральной части акции и зрителей.

Кстати, 22 июня в 03:00 в Александровском саду состоится акция "Вахта памяти. Вечный огонь" в ней примут участие члены молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов. Они почтут память павших за Родину и возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Здесь прозвучит из репродуктора документальная запись объявления Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны, после которой наступит Минута Молчания.