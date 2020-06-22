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22.06.2020 15:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве получили помощь свыше 8 тысяч предпринимателей

Текст: Ирина Огилько

За три месяца в Центр поддержки экономики Москвы поступило 8,1 тысячи обращений от бизнеса из 20 отраслей экономики. Три четверти из них охвачены мерами поддержки бизнеса, принятыми правительством Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS
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"Центр поддержки экономики Москвы был создан для оперативного взаимодействия с предпринимателями в условиях временных ограничений. Большая часть предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашли отражение в четырех антикризисных пакетах. Чаще всего в центр обращались представители торговли, бытовых услуг и производства, общепита, образования - все эти отрасли охвачены мерами поддержки", - добавил вице-мэр.

Заместитель мэра отметил, что с началом смягчения режима самоизоляции количество обращений в центр снизилось - с тысячи до 200-300 обращений в неделю - и теперь носят уточняющий характер.

"Центр поддержки экономики Москвы продолжает консультировать предпринимателей без выходных. Кроме того, на сайте центра представлена полная информация о действующих в городе антикризисных мерах столичного и федерального правительства, работает сервис по автоматическому подбору мер и "горячая линия", - сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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