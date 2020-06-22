В Москву возвращается 30-градусная жара

Из-за прохождения над центром европейской территории России атмосферного фронта южного циклона завтра в столице день будет прохладным.

Днем в Москве воздух прогреется только до плюс 17-19 градусов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Это ниже климатической нормы. Ветер ожидается восточный и юго-восточный. Днем ожидается дождь, местами сильный, и гроза.

Ночь на среду будет прохладной: ожидается плюс 7-12 градусов. В день Парада Победы - переменная облачность, без осадков, днем около 23 градусов. Такая же температура сохранится и в четверг.

Со среды в столичном регионе установится антициклональный характер погоды, существенных осадков до конца рабочей недели не прогнозируется. 30-градусная жара вернется в пятницу, 26 июня. В субботу, 27 июня, днем до плюс 31 градуса. Есть вероятность, что и воскресенье окажется таким же жарким.

По предварительному прогнозу на июль, середина лета будет в столичном регионе тоже не холодной. Температура в среднем превысит норму на один градус. А это значит, что днем температура будет повышаться до плюс 28 градусов и выше.