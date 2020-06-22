В нарколаборатории во Владимирской области обнаружили свыше ста тысяч доз

Нарколабораторию в одной из деревень Владимирской области ликвидировали сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Владимирской области и представителями ФСБ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в неэксплуатируемых зданиях полицейские обнаружили лабораторное оборудование, костюмы индивидуальной защиты, более пятидесяти пластиковых канистр и свертков с веществами различной консистенции и цвета.

По словам Ирины Волк, эксперты пришли к выводу, что в емкостях находился раствор, имеющий в составе наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество амфетамин. После фильтрования и высушивания общая масса готового к употреблению запрещенного вещества превысила тридцать килограммов, что составляет более ста тысяч разовых доз.

Оперативники задержали 65-летнего приезжего из Республики Саха (Якутия), и двоих жителей Курска. В Петушинском районе они арендовали помещение специально для создания нарколаборатории. Готовые наркотики они планировали распространять на территории нескольких регионов России.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.