В Нововоронеже в девятый раз зажгли "Свечу памяти"

22 июня, в День памяти и скорби, в Нововоронеже - городе-спутнике Нововоронежской АЭС - прошла патриотическая акция "Свеча памяти", которую девятый год подряд организует Общественная палата Нововоронежа.

Мероприятие прошло с соблюдением мер профилактики в связи с коронавирусной инфекцией у главного городского военного мемориала "Звезды Славы", который был реконструирован к 9 Мая на средства Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) и Концерна "Росэнергоатом".

"Светлая память всем, кто пожертвовал собой ради спасения мира, ради жизни своих детей, внуков, правнуков. Мы всегда должны это помнить и со своей стороны сделать все, чтобы память передавалась из поколения в поколение", - рассказала председатель Общественной палаты г. Нововоронежа Инна Кудряшова.

Участие в акции приняли представители администрации и Думы г. Нововоронежа, работники НВ АЭС, представители войсковой части №3677, Совет ветеранов НВ АЭС, члены Организации молодых атомщиков НВ АЭС, городской Совет ветеранов, ветераны-пограничники, ветераны-десантники, казачество, жители города.

"Эта традиция прижилась в городе. Несмотря на непростые условия, в которых мы все сейчас находимся, люди пришли по зову сердца. В утренней тишине особенно проникновенно звучат памятные слова о наших героях, одержавших победу в Великой Отечественной войне, подаривших нам мир", - отметил глава г. Нововоронежа Николай Нетяга.

В память о ветеранах Великой Отечественной войны зажгли свечи. Ровно в четыре часа утра состоялась минута молчания. Именно в это раннее время в 1941 году фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война, которая закончилась безоговорочной победой СССР и капитуляцией Германии, подписанной 9 мая 1945 года.

К моменту основания г. Нововоронежа в городе проживало более восьмисот ветеранов, которые принимали активное участие в строительстве Нововоронежской АЭС. Сейчас в городе осталось всего 12 ветеранов.