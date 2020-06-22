В Орле задержали подозреваемого в серии краж, грабеже и разбойном нападении

Серия краж, ограблений и даже грабежей произошли в Орле с начала года. Преступник отжимал пластиковые окна в частных домах и забирал деньги и ювелирные украшения, которые проще сбыть.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в одной из квартир, в которую наведался преступник, находилась пожилая хозяйка, которая заметила незнакомца и хотела позвать на помощь. Однако он, угрожая кухонным ножом, вынудил отдать ему все сбережения. А это уже разбой.

А в частном доме на улице Скульптурной находился восьмилетний ребенок. Мужчина заявил мальчику, что является знакомым матери и по ее просьбе пришел забрать некоторые вещи. Он украл шкатулку с золотыми украшениями на общую сумму около 100 тысяч рублей и скрылся. Мальчик позвонил родителям, и те вызвали полицию. Этот случай стал последним в воровской карьере преступника.

Ирина Волк рассказала, что сотрудники уголовного розыска УМВД России по Орловской области установили, что к совершению этих преступлений может быть причастен гражданин одного из государств ближнего зарубежья, проживающий в Заводском районе города Орла.

Брать его решили в момент сбыта краденых драгоценностей. Когда преступник предложил одному из граждан купить у него золотые украшения и стал демонстрировать их, к нему подошли сотрудники полиции и попросили объяснить их происхождение. Тот попытался сбежать, но был задержан оперативниками.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.