В этом году 380 подмосковных территорий, регулярно подтапливаемых во время паводка или сильных дождей, получат статус зон затопления, который будет внесен в Единый государственный реестр недвижимости. Местные власти должны будут учитывать этот статус при планировании градостроительной политики и следить за тем, чтобы работы, препятствующие затоплению, проводились своевременно.

В этом году Подмосковье залило как никогда. Неделя ливней началась в конце мая - и под водой оказались больше тысячи приусадебных участков, 50 частных домов, два моста и четыре участка дорог. Причины у подтоплений разные. Где-то, как, например, в СНТ "Речное" в Нахабино, затопило дачи, построенные в 30-метровой зоне у реки Грязевы.

Строиться там было нельзя, но люди потихоньку построились, тем более что Грязева никогда не давала им повода волноваться. Никто же не мог предположить, что весной 2020-го за неделю выпадет полторы месячной нормы осадков...

У кого-то оказались засорены или засыпаны дренажные канавы. За ними должны следить собственники земли, но многие их намеренно убирают, чтобы ямы не портили эстетику дач и коттеджей. Но теперь, когда такие зоны подтопления внесут в ЕГРН, содержать дренажные канавы в рабочем состоянии станет обязанностью. "Также в границах зон подтопления будет запрещено новое капитальное строительство без специальной инженерной защиты", - объясняет председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова. Хочешь построить в зоне подтопления жилье - обеспечь сначала ливневку, дренажный отвод, сваи.