В России будут работать 39 госпитальных школ

Новости

Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве 18:38
Как на самом деле должны были выглядеть персонажи фильма "Король Артур" 18:38
Ученые предложили лечить сахарный диабет "исправлением" генома 18:28
Хуснуллин: Дорожное строительство в Рязанской области идет в хорошем темпе 18:28
В Курске осуждены участники нападения на пограничников 18:21
СК проверит причины крушения параплана в горах Сочи 18:18
Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались 18:16
Германию на Параде Победы будет представлять посол ФРГ 18:15
Парижский "Диснейленд" откроется 15 июля 18:04
Экс-министра образования Дагестана осудили за растрату 17:57
Итальянский футбольный тренер Анчелотти обвиняется в неуплате налогов 17:56
Из ивановского банка украли 29 миллионов рублей 17:55
В Новгородской области захоронили более 500 останков жертв фашистов 17:55
На Кубани за взятку осудили начальника центра филиала ЦСКА 17:49
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус 17:48
Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве завтра 17:46
На "Союзмультфильме" объяснили, зачем перезапускают "Ну, погоди!" 17:38
Жителя Казани задержали за кражу 200 пачек мороженого 17:31
Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом 17:27
Авторы фильма "Мстители: Финал" признали ошибку в сценарии 17:25
Под Тверью пресекли мошенничество с землей 17:16
Восемь улиц столицы станут двусторонними 24 июня 17:12
Вышел трейлер российского фильма ужасов "Кольская сверхглубокая" 17:12
В сентябре состоится празднование 400-летия протопопа Аввакума 17:09
Зверей-героев перезапуска "Ну, погоди!" пообещали оставить немыми 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
22.06.2020 18:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Доктор прописал урок

В России будут работать 39 госпитальных школ
Текст: Ксения Колесникова

В России работают 34 госпитальные школы, а к концу года откроются еще пять - в Барнауле, Волгограде, Ярославле, Челябинске и Центре имени Блохина в Москве. Напомним: это особые классы в больницах и клиниках, где учатся тяжелобольные дети. Месяцами, а иногда и годами они находятся на длительном лечении. У каждого такого ученика есть планшет. И даже если после операции или из-за сложных процедур он не может покидать стерильный бокс, то через дистант, инструменты электронного обучения обязательно следит за уроком, участвует в работе класса.

Фото: Владимир Саяпин/ТАСС
Как изменится система образования на юге России после пандемии

- Режим удаленки стал стресс-тестом для всей системы образования. Но для госпитальных школ здесь не было чего-то абсолютно нового, - говорит руководитель проекта "УчимЗнаем" Сергей Шариков. - У нас давно отработаны специальные регламенты, в том числе и для режима карантина.

Надо сказать, что несмотря на все продвинутые технологии, общение "глаза в глаза" было и остается самой важной частью работы госпитальных школ. Но пока из-за коронавируса ребята этого лишились: оказались в двойной изоляции.

Их не могут посещать ни родители, ни учителя. И это тоже стресс. В таких непростых условиях приходилось работать педагогам: найти контакт со своими необычными учениками через окошко смартфона, придумать интересные уроки и - помочь не отстать от программы.

К примеру, учителя физики и математики на стыке двух предметов вместе сочиняли интерактивные цифровые задачки на платформе мобильной электронной школы. Причем их можно было комбинировать и выстраивать как конструктор - чтобы индивидуально "прокачать" знания ребенка. Или: систему координат дети изучали, составляя карту созвездий. Показывали свою работу в Zoom, а затем участвовали в веб-квесте "На пыльных дорожках далеких планет". Учителя химии подготовили видеоурок "металлы тоже воевали": о том, какие металлы шли на изготовление различного оружия в годы войны. А учителя обществознания проводили для самых маленьких необычные игровые онлайн-уроки финансовой грамотности…

Ни один из классов при стационарах не остановил свою работу ни на день.

А начинался проект в 2013 году: его придумали директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева академик Александр Румянцев и директор московской школы № 109 академик РАО Евгений Ямбург. Сегодня "УчимЗнаем" - это уже 20 тысяч детей, которые каждый год получают образование в больницах. Это 150 педагогов - тьюторов в Москве, 5000 педагогов - участников проекта по всей России. Пятнадцать из них - лауреаты конкурса "Учитель года" в рамках специального приза.

В вузах открыта магистратура "Госпитальная педагогика". И еще десять стационаров хотят открыть площадки "УчимЗнаем" у себя.

Нередко дети после операции не могут покинуть стерильный бокс. Но у каждого в госпитальной школе есть планшет, через него ребенок участвует в работе класса. Фото: Проект "УЧИМЗНАЕМ"

- Когда мы с Александром Румянцевым много лет назад заходили в палаты Детской республиканской больницы, то видели, как больные ребята играют шлангами от капельниц и обсуждают, кто из них раньше умрет. Смотреть на это было невыносимо, - делится Евгений Ямбург. - Нужно понимать, что для маленьких пациентов возможность продолжать учиться - огромная психологическая поддержка и реабилитация. Это способ не думать о болезни. И даже под капельницей дети тоже хотят сдавать ЕГЭ. Хотят быть такими, как все.

Вот одна из историй в Центре Димы Рогачева. 14-летняя Лиза Петухова из Чебоксар попала сюда с тяжелейшим диагнозом. И в тяжелейшем состоянии. Химиотерапия, лучевая терапия, сложнейшая операция… После - проблемы с движением и речью. Но девочка не сдалась. Она не только боролась с болезнью, но как только стала возможно - начала учиться. Готовилась к ЕГЭ. А еще занималась в радиотеатре, который педагоги устроили в стенах стационара.

У Лизы была мечта: записать совместный альбом с любимыми рок-музыкантами - группой "Уматурман". Музыкантам рассказали об этом. И они стали с ней заниматься. Во время записи у школьницы началась ремиссия.

- Состоялась премьера диска: Лиза спела хит "Пусть в мире будет любовь". Зрителями были дети с онкодиагнозом, врачи и педагоги, - вспоминает Евгений Ямбург. - А потом Лиза сдала ЕГЭ и поступила на бюджет в музыкальное училище. Не на льготной основе, а по общему конкурсу. Только представьте: 6 человек на место. И она поступила. Но не это самое главное. Главное - рак ушел! Вот самое яркое доказательство, что обучение в госпитальной школе - мощнейшая реабилитация. Если хотите, педагогическая терапия - в помощь врачам.

Путин поручил усовершенствовать дистанционное образование

Конечно, уроки в госпитальной школе даже до карантина отличались от обычных. Когда ребенок не в состоянии прийти в класс, учитель приходит к нему в палату. Продолжительность занятий - сколько позволит состояние здоровья. Для кого-то пятнадцать минут - много. А кто-то готов заниматься дольше обычных сорока пяти.

С одной стороны, процесс обучения здесь чем-то напоминает игру: для точных наук есть класс по робототехнике, лего-конструированию. Чтобы закрепить материал, для детей устраивают образовательные квесты: они разгадывают загадки, решают задачи. Понятно, что все задания обязательно связаны со школьными темами. С другой стороны, здесь так же, как и в обычной школе, ставят оценки.

В нынешнем непростом году только в одном Центре Димы Рогачева семнадцать выпускников собираются сдавать ЕГЭ. И вовсю готовятся. Учебный год закончился, но с "егэшниками" продолжают работать учителя: помогают, разбирают в видеочатах сложные задачи.

- Лето для госпитальных педагогов никогда не было в полном смысле отпускным, - рассказывает Сергей Шариков. - Многие ребята просят нас подтянуть какие-то темы. Но основной акцент сейчас - на дополнительное образование, чтобы ни на минуту ребенок не ощущал себя оторванным от жизни.

На онлайн-конференции в МГППУ сотрудники кафедры специальной психологии и реабилитологии поделились лучшими практиками. Среди них даже есть такие уникальные, как "сказкотерапия" и фототерапия.

Даже под капельницей больные дети тоже хотят сдавать ЕГЭ. Хотят быть такими, как все

- Понятно, что в стационарах мы вернемся к докарантинному режиму гораздо позже, чем другие. Не сразу к детям начнут пускать посетителей, не сразу начнут приходить школьные педагоги. Вполне возможно, что и учебный год у нас тоже начнется в двойной изоляции. Поэтому нужно взять из опыта работы последних месяцев все самое лучшее, - считает Сергей Шариков. - В госпитальной педагогике много технологий и решений, которые нужны всем детям без исключения. А не только больным.

- Понятно, что дистант никогда не заменит живого общения. Но не использовать этот опыт нельзя, - говорит Евгений Ямбург. - В прошлом году к нам приехали коллеги из Великобритании, в том числе баронесса, которая считается гуру госпитальной педагогики. Она была поначалу настроена очень скептически. Но когда увидела нашу систему, масштаб… Я никогда не забуду. Баронесса построила своих директоров и сказала: "Вот, учитесь у русских - такой системы нет ни в одной стране".

Комментарий

Аркадий Марголис, ректор МГППУ:

- Одна из проблем образования и в мире, и в России - проблема индивидуализации. Как в условиях массового обучения найти способ, метод, эффективную технологию? Что для этого нужно? Прежде всего - мотивация. Заниматься этим должен хотеть сам учитель. Другой серьезный фактор - время, которое учитель может потратить на работу с каждым ребенком с учетом его индивидуальных особенностей. К сожалению, исследования показывают, что у учителей этого времени нет. В среднем российский педагог работает на 1,3-1,5 ставки. У него на индивидуализацию обучения одного ученика остается… две минуты в неделю.

И самый важный вопрос: а как, собственно, это делать? Каковы те способы, технологии, модели индивидуализации обучения, которые действительно могут быть эффективными? Решением всех этих вопросов как раз и занимается госпитальная педагогика.

Общество Образование Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва УрФО Челябинская область Челябинск ЦФО Ярославская область Ярославль СФО Алтайский край Барнаул ЮФО Волгоградская область Волгоград РГ-Видео

Главное сегодня

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Общероссийская минута молчания будет проводиться ежегодно 22 июня
За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей