Видео: Мужчина с ножом пытался ограбить магазин в Москве

Неудавшийся разбой произошел в центре Москвы.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в полицию с заявлением обратилась управляющая одного из продовольственных магазинов. По словам женщины, в помещении торговой точки на Поварской улице произошло преступление. Неизвестный мужчина, угрожая предметом, схожим с ножом, потребовал от продавца-кассира отдать ему деньги из кассы. На момент нападения в кассе находилось свыше 10 тысяч рублей. Продавец деньги не отдала, а вступила в диалог с нападавшим, в ходе которого он убрал нож и скрылся.

Этого молодого человека задержали по горячим следам сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат. Взяли 24-летнего москвича по месту жительства в Кривоарбатском переулке. Со слов злоумышленника, одежду и нож он выкинул в неустановленном месте. А на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой". Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.