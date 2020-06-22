Восемь улиц столицы станут двусторонними 24 июня

В центре и на севере столицы 24 июня изменится схема движения: помимо традиционных перекрытий дорог ряд улиц сделают с двухсторонним движением. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

По данным ЦОДД, 24 июня с 00:01 до 23:59 на восьми улицах города изменится схема движения. Двусторонними станут следующие участки: 3-я улица Ямского Поля (от дома 26А до пересечения с ул. Правды); Дегтярный переулок (от Тверской улицы до Малой Дмитровки). Улица Малая Бронная станет двусторонней от Спиридоньевского переулка до Садовой-Кудринской улицы, также в две стороны поедут машины по Спиридоньевскому переулку, по Никитскому переулку, по улице Петровка (от Рахмановского переулка до Страстного бульвара), по Рахмановскому переулку (от улицы Петровки до Неглинной), и по Старопименовскому переулку (от Тверской улицы до Малой Дмитровки).

Как рассказали в пресс-службе, для временной реорганизации движения на всех этих улицах будут временно ликвидированы парковки.

Подробные схемы движения в день Парада Победы выложены на едином транспортном портале.