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22.06.2020 06:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Электронный фармаколог начал выписывать лекарства больным

Текст: Тимур Алиев, Юлия Гарднер, Ирина Штерман
Телемедицина из опытных проектов переросла в самостоятельную "отрасль". И это не только онлайн прием пациентов, консультации по сложным случаям с коллегами из профильных научных медицинских центров. Новые технологии могут обеспечить даже рациональное назначение лекарств.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Все это стало возможным, благодаря национальному проекту "Здравоохранение", который активизировал продвижение телемедицины в нашу жизнь.

Антивирусная программа

На Сахалине возможности телемедицинских технологий используют для лечения пациентов с коронавирусом. Такой подход как раз вписывается в условия самоизоляции.

В Долинской центральной районной больнице, где временно расположился инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, установили специальное оборудование. Аппаратура помогает врачам выходить на связь с экспертами и коллегами из разных медучреждений региона, а если нужно - и всей страны. Телемедицинское оборудование позволяет дистанционно общаться и передавать данные по защищенным каналам связи.

Ранее больница была многопрофильным учреждением, поэтому здесь есть все необходимое оборудование для лечения и реанимационных мероприятий. Телемедицинская стойка появилась дополнительно наряду с аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами, техникой для определения кислотно-щелочного баланса, проведения гемодиализа и другим.

Фото: Сергей Михеев
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"Чтобы минимизировать число контактов и при этом обеспечить качество медицинской помощи, устанавливаем телемедицинскую связь прямо из реанимации, - рассказала главный врач Долинской ЦРБ Наталья Мирова. - За два месяца работы мы неоднократно консультировались с коллегами из московской больницы №52, взаимодействовали с областными учреждениями. Теперь этот процесс будет более удобным и информативным".

Вообще возможности телемедицины в Сахалинской области из-за оторванности региона от материковой части России и большого расстояния между населенными пунктами на островах используют очень активно. С начала года местные врачи провели свыше 320 консультаций с коллегами из других регионов.

По словам министра здравоохранения области Владимира Ющука, чаще всего дистанционные консультации получают жители северного Сахалина и Курильских островов. Это экономит и время, и деньги пациентов, которые они потратили бы на дорогу в областной центр.

Лекарство выпишет программа

В Дагестане ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной. И там тоже стали активно внедрять современные информационные технологии по борьбе с COVID-19.

Например, заработали телемедицинские консультации с привлечением лучших федеральных специалистов.

Работает пилотный проект - Система "Электронный клинический фармаколог", рассказали "РГ" в минздраве республики.

Фото: iStock
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Он разработан фирмой-резидентом Сколково АО "Соцмедика" при участии Национальной ассоциации заслуженных врачей. И уже прошел клиническую апробацию и используется в нескольких регионах страны. Новый онлайн-сервис, как рассказали разработчики, окажет помощь медикам при назначении пациентам лекарств и уменьшит число врачебных ошибок в клинической практике.

Программа сможет отслеживать все лекарственные назначения и выдавать, при необходимости, рекомендации лечащему врачу. Искусственный интеллект за секунды даст оценку безопасности применения препаратов, имеющиеся противопоказания и возрастные ограничения. Предупредит о возможной аллергической реакции.

"Таким образом, будут оптимизированы затраты на закупку медикаментов за счет более рациональных назначений врача, - пояснили в минздраве региона. - Уменьшается риск осложнений и побочных эффектов от применения лекарств, время приема врача. И тем самым повышается качество оказания медицинской помощи". Новая система будет внедрена в восьми крупных стационарах республики.

В Дагестане также постоянно проводятся консультации в формате видеосвязи с лучшими врачами страны. Недавно прошла видеосвязь с руководством департамента здравоохранения Москвы и с московскими специалистами, работающими в разных регионах России. Бригада профессора Андрея Мыльникова через телемост поделилась итогами их работы в Дагестане. "Даже в горных отдаленных больницах врачи достаточно осведомлены, знают современные рекомендации", - отметил профессор.

В спорах рождается диагноз

Два-три раза в месяц проводят консультации со специалистами ведущих российских медцентров в Иркутске. Об этом "РГ" рассказала Юлия Бахарева, заведующая Центром телемедицины, работающим на базе Иркутской областной клинической больницы.

"У нас выстроены отношения практически со всеми профильными центрами, - уточнила Бахарева. - Много консультаций с московским центром трансплантологии и искусственных органов, поскольку иркутская больница уже несколько лет активно развивает это направление. Консультируемся и с кардиологами. Они назначают дополнительное исследования, уточняют диагнозы, корректируются назначения".

Фото: Евгений Козырев/РГ
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Юлия Бахарева подчеркивает: консультанты профильных медцентров обладают огромным опытом, именно он имеет решающее значение. "Наши врачи, как правило, запрашивают консультации по каким-то очень сложным случаям, - продолжает собеседница "РГ". - Это могут быть редкие заболевания, или нетипичные течения". То есть для доктора в муниципальной больнице это случай единичный, а для врачей профильного центра - типичный.

"И хотя мы ставим диагнозы и лечим по одним и тем же протоколам, есть нюансы в клинической картине, - поясняет Юлия Бахарева. - И для нас возможность услышать мнение более опытных коллег очень важна".

Большая часть консультаций проходит заочно: из Иркутска в профильный центр по защищенным каналам связи отправляется медицинская документация. В течение суток приходит ответ. Если этого недостаточно, назначается консилиум, в ходе которого специалисты обмениваются мнениями, а иногда даже спорят.

"Не так давно была свидетелем жаркой дискуссии, - продолжает заведующая. - Наши хирурги и гематологи спорили по поводу одного пациента. Каждая из сторон выдвигала свои аргументы. Тогда коллеги из Москвы примирили оппонентов, предложив провести еще несколько тестов и на основании полученных результатов принять решение. Дополнительной консультации не понадобилось: стратегия лечения стала очевидна, как только пришли данные".

Эпидемия коронавируса добавила сотрудникам Центра телемедицины работы: теперь они связывают врачей инфекционных госпиталей с московскими коллегами. "Мы помогаем собрать необходимые документы, сформулировать вопросы, затем связываемся с профильным центром, - говорит Юлия Бахарева, - например, с НИИ фтизиопульмонологии им.Сеченова. Результат консультации доводим до коллег. Стараемся все делать быстро. Тут время - решающий фактор".

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