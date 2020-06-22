Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра

В понедельник утром на вулкане Эбеко (остров Парамушир) произошел пепловый выброс. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Высота пеплового выброса составила до 2-2,5 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Шлейф от выброса растянулся на пять километров к югу от вулкана. Ему присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.