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22.06.2020 07:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В больнице Тынды зафиксирована вспышка COVID-19

Текст: Александр Ярошенко

В больнице Тынды зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщила мэр города Марина Михайлова на своей странице в Instagram.

Фото: EPA-EFE/Alba Vigaray
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"По сведениям Роспотребнадзора за сутки получено около 50 подтвержденных тестов пациентов и медиков. Большинство из них - бессимптомные носители, которые в статистику не попадают. Два отделения закрыты и переведены в госпиталь. Очаг локализован",- написала градоначальница.

Из-за инцидента приостановлено постановление об открытии в столице БАМа ресторанов и кафе.

Как сообщил корреспонденту "РГ" источник в больнице, больше всего заразившихся среди пациентов терапевтического отделения.

В Амурской области уже 1340 выявленных случаев COVID-19. 448 человек выздоровели, семь пациентов скончались.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Пандемия коронавируса COVID-19

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