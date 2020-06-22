В больнице Тынды зафиксирована вспышка COVID-19

В больнице Тынды зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщила мэр города Марина Михайлова на своей странице в Instagram.

"По сведениям Роспотребнадзора за сутки получено около 50 подтвержденных тестов пациентов и медиков. Большинство из них - бессимптомные носители, которые в статистику не попадают. Два отделения закрыты и переведены в госпиталь. Очаг локализован",- написала градоначальница.

Из-за инцидента приостановлено постановление об открытии в столице БАМа ресторанов и кафе.

Как сообщил корреспонденту "РГ" источник в больнице, больше всего заразившихся среди пациентов терапевтического отделения.

В Амурской области уже 1340 выявленных случаев COVID-19. 448 человек выздоровели, семь пациентов скончались.