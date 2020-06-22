В Якутии природоохранный прокурор вылетел к месту разлива топлива

В село Аргахтах Среднеколымского района Якутии, где в воскресенье произошел разлив топлива из цистерны дизельной электростанции, по поручению прокурора республики вылетел из Якутска природоохранный прокурор.

На месте будет организована проверка по факту утечки с привлечением специалистов. Будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, обеспечения безопасности объектов электроэнергетики, законности действий или бездействия должностных лиц, сообщила республиканская прокуратура.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

По информации АО "Сахаэнерго", которому принадлежит электростанция в селе Аргахтах, в понедельник утром работники предприятия завершили перекачку топлива из аварийного резервуара в соседний. По предварительным данным, в почву вытекло около 3,5 кубометров дизтоплива из находившихся в емкости 120 кубометров. К месту происшествия силами МЧС во второй половине дня будет доставлен сорбент для обработки почвы вокруг резервуара.