Новости

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра 04:29
Вильфанд: Россиянам не стоит опасаться повторения заморозков 04:21
В Якутии природоохранный прокурор вылетел к месту разлива топлива 04:08
Музей естественной истории в Нью-Йорке демонтирует памятник Рузвельту 03:38
Пушков прокомментировал новые случаи COVID-19 в Пекине 03:36
Посол РФ озвучил главную тему переговоров России и США в Вене 03:11
Франция с понедельника приступит к третьей стадии отмены карантина 02:26
Британские ВМС сопроводили БПК "Вице-адмирал Кулаков" через Ла-Манш 02:13
Вакцинация от COVID-19 в России потребует до 70 миллионов доз препарата 01:42
Белый дом: США готовятся к повторной вспышке COVID-19 01:35
"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и стал лидером чемпионата Испании 01:15
За неделю 38 иностранных летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 01:00
Президент Сербии провозгласил победу своей партии на выборах в парламент 00:44
В Москве на Крымской набережной проходит акция "Линия памяти" 21.06.2020
Минэнерго взяло на особый контроль ситуацию с утечкой топлива в Якутии 21.06.2020
Патриарх: Враг не знал, что напал на нас в день всех русских святых 21.06.2020
В Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности 21.06.2020
В Чечне отменили режим самоизоляции и разрешили движение машин 21.06.2020
Двое детей попали под электричку в Подмосковье 21.06.2020
В трейлере фильма "King"s Man: Начало" появился Григорий Распутин 21.06.2020
Мэр Калуги призвал не судить строго девушек, танцевавших у мемориала 21.06.2020
Подозреваемый в совершении теракта в Рединге был известен спецслужбам 21.06.2020
На электростанции в Якутии произошла утечка топлива 21.06.2020
Третьего погибшего нашли под завалами дома в Киеве после взрыва газа 21.06.2020
В ходе беспорядков в Штутгарте пострадали 19 полицейских 21.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Сегодня, в День медицинского работника, "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
22.06.2020 04:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии природоохранный прокурор вылетел к месту разлива топлива

Текст: Владимир Таюрский

В село Аргахтах Среднеколымского района Якутии, где в воскресенье произошел разлив топлива из цистерны дизельной электростанции, по поручению прокурора республики вылетел из Якутска природоохранный прокурор.

На месте будет организована проверка по факту утечки с привлечением специалистов. Будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, обеспечения безопасности объектов электроэнергетики, законности действий или бездействия должностных лиц, сообщила республиканская прокуратура.

В Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

По информации АО "Сахаэнерго", которому принадлежит электростанция в селе Аргахтах, в понедельник утром работники предприятия завершили перекачку топлива из аварийного резервуара в соседний. По предварительным данным, в почву вытекло около 3,5 кубометров дизтоплива из находившихся в емкости 120 кубометров. К месту происшествия силами МЧС во второй половине дня будет доставлен сорбент для обработки почвы вокруг резервуара.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Стрелявший в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте умер в больнице
Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
В России за сутки подтверждено 7728 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин наградил тысячи медиков и ученых за вклад в борьбу с коронавирусом
Краснодарские курорты вновь открылись для российских туристов
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина