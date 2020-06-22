В Приамурье двое мужчин провалились в колодец, один погиб

В селе Кундур Архаринского района Приамурья двое молодых людей упали в колодец, расположенный возле частных домов.

Одного из парней с трудом извлекли местные пожарные, а второго смогли поднять только приехавшие из Архары их коллеги, оснащенные специальным оборудованием. На дно колодца, очень узкого и глубокого, нельзя опуститься без кислородных масок.

"Пострадали молодые ребята, обоим нет еще и 30 лет. Один из них доставлен в больницу Облучья, второго, к сожалению, спасти не удалось,- рассказала корреспонденту "РГ" глава района Елена Манаева.

Следственное управление СК РФ по Амурской области проводит проверку несчастного случая, по результатам которой будет принято процессуальное решение.