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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стройке - быть

В Забайкалье построят краевую детскую больницу
Текст: Юлия Гарднер (Чита)
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
О том, что Забайкалье нуждается в новой детской больнице, президенту страны накануне Дня медработников во время видеоконференции рассказала врач-терапевт горбольницы №1 в Чите Елена Зобнина.

- Борьба с эпидемией обнажила острые проблемы Забайкальского здравоохранения. На территории края много старых, неотремонтированных лечебных учреждений. Половина зданий - деревянные. Нет, как в других регионах России, современных поликлиник, больниц и медицинских центров. Старому зданию больницы уже 96 лет, хотя есть проектная документация на строительство новой краевой детской клинической больницы, но стройки нет, - высказалась она о наболевших проблемах медицины края.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Начать строительство краевой детской больницы в Забайкалье должны были давно. Однако выбор пал на площадку, где растут вековые сосны, перспектива вырубки которых очень возмутила общественность. Споры затянулись, а между тем проектная документация на больницу уже была разработана. По предварительным данным, на строительство потребуется 9,6 миллиарда рублей. Это должен быть единый медицинский комплекс с краевым перинатальным центром и другими медицинскими организациями, рассчитанный на 450 коек. Новое оборудование позволит сразу диагностировать врожденные пороки развития и хирургические патологии у детей раннего возраста.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поддержала забайкальцев. По поручению Владимира Путина она готовит предложения по строительству краевой детской больницы.

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