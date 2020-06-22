Новости

Археологи нашли "сакральную ограду" поселения эпохи неолита 12:45
Двух фигурантов дела "Сети" осудили в Петербурге 12:44
В горах Крыма две иномарки унесло течением реки 12:44
Вышел русский трейлер нового Kingsman - с Распутиным 12:38
В Прикамье артист напоил зрительницу коктейлем с жидким азотом 12:38
В нарколаборатории во Владимирской области обнаружили свыше ста тысяч доз 12:36
Песков рассказал о портрете Путина из Японии 12:32
Ученые приступили к разработке сверхзвукового гражданского самолета 12:31
Гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела Серебренникова 12:27
Буланова пожаловалась на полноту и рассказала о перенесенном инсульте 12:21
Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий к соседям 12:18
В Крыму с 1 июля запустят экспресс-электричку Севастополь - Евпатория 12:16
Артур Пирожков выпустил новый сингл 12:13
BMW увольняет 10 тысяч сотрудников, Nissan и Toyota останавливают заводы 12:10
Путин не будет вмешиваться в работу следствия по делу Серебренникова 12:05
В Волгограде прокуратура обжаловала приговор по делу о крушении судна 12:04
Ижевчанина обвинили в растлении детей, взятых его матерью под опеку 12:04
В Финском заливе почтили память погибших в войне моряков-балтийцев 12:02
Токаев прибудет на Парад Победы в Москву 12:01
Песков: Путин доволен политсистемой в России 12:00
В Прикамье подзащитный обокрал своего адвоката 11:59
Кабмин выделил 536 млн рублей на соцподдержку россиян за рубежом 11:49
В Испании осталась одна действующая подлодка 11:49
Умер режиссер "Полицейской академии 7" Алан Меттер 11:42
ВТБ снизит ставку по ипотеке на вторичное жилье для семей с детьми 11:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
22.06.2020 12:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ижевчанина обвинили в растлении детей, взятых его матерью под опеку

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Жителя Ижевска обвинили в растлении двух девочек шести и 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Фото: Фото: iStock
На Дону вынесли приговор серийному убийце и насильнику

По информации силовиков, 24-летний молодой человек жил с матерью и двумя пострадавшими девочками, которые были под ее опекой. С 2012 года он совершал в отношении старшей девочки насильственные действия сексуального характера, а с 2020 года то же самое стал делать и с младшей девочкой.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК России "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Молодого человека арестовали.

Следователи уже осмотрели места происшествия, допросили сотрудников органов опеки, детского сада и школы, назначены судебно-медицинские экспертизы. Девочек из семьи изъяли и поместили в больницу. Сейчас решается вопрос об оказании им психологической помощи. Во время расследования будет дана оценка работе органов опеки, которые каждый год продлевали срок опеки над детьми. Проверку начала прокуратура Удмуртии.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах
Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий к соседям
Посол РФ озвучил главную тему переговоров России и США в Вене
Вакцинация от COVID-19 в России потребует до 70 миллионов доз препарата
Вильфанд: Россиянам не стоит опасаться повторения заморозков в июле
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина