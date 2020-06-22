Ижевчанина обвинили в растлении детей, взятых его матерью под опеку

Жителя Ижевска обвинили в растлении двух девочек шести и 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По информации силовиков, 24-летний молодой человек жил с матерью и двумя пострадавшими девочками, которые были под ее опекой. С 2012 года он совершал в отношении старшей девочки насильственные действия сексуального характера, а с 2020 года то же самое стал делать и с младшей девочкой.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК России "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Молодого человека арестовали.

Следователи уже осмотрели места происшествия, допросили сотрудников органов опеки, детского сада и школы, назначены судебно-медицинские экспертизы. Девочек из семьи изъяли и поместили в больницу. Сейчас решается вопрос об оказании им психологической помощи. Во время расследования будет дана оценка работе органов опеки, которые каждый год продлевали срок опеки над детьми. Проверку начала прокуратура Удмуртии.