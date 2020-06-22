В Башкирии бензовоз столкнулся с автобусом и иномаркой

22 июня в Мишкинском районе Башкирии столкнулись бензовоз, автобус и иномарка.

Как сообщает на своей официальной странице в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, столкновение произошло на седьмом километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка около деревни Чебыково, где идет ремонт дороги и организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Бензовоз Scania, ехавший с 14 тоннами дизельного топлива, двигался со стороны Бирска в направлении села Караидель, но на спуске по неустановленной причине проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со встречной Kia Optima, затем автобусом "НефАЗ".

В момент аварии в Kia Optima находились муж с женой и их трое детей. Женщина скончалась на месте. Ее супругу и двоим детям понадобилась помощь врачей. Про других пострадавших пока не сообщается.

В автобусе "НефАЗ" было два пассажира, но по предварительной информации они не пострадали.

В пресс-службе МЧС по Башкирии уточнили, что спасатели произвели деблокирование зажатых пассажиров и делают все возможное, чтобы не допустить возгорания топлива в автоцистерне. Розлива топлива нет.

Временно объезд места аварии организовали через Чебыково - Бекшиково.