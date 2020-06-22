В Казани во второй раз пройдет молодежный фестиваль "Кино за 7 дней"

В Казани стартовал международный проект "Кино за 7 дней".

Проект пройдет в 2020 году во второй раз. В его рамках будет проведен конкурс сценариев, присланных со всего мира. Десять творческих команд, предложивших самые интересные сценарии, получат возможность приехать в Казань и снять здесь короткометражный фильм. Каждой команде будут предложены значимые исторические локации на территории Татарстана. Среди них - Казанский Кремль, этнографическая татарская деревня, набережная озера Кабан, академический театр имени Камала, музей- заповедник "Остров-град Свияжск". Есть что выбрать из достопримечательностей республики.

По решению авторитетного жюри три фильма-победителя будут награждены денежными призами. В дальнейшем все работы будут объединены в полнометражный альманах для дистрибуции на территории России и за рубежом.

Сейчас идет прием заявок на сайте проекта "Кино за 7 дней". В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом точные даты проведения фестиваля пока определены. Организаторы планируют, чтобы все участники из стран ближнего и дальнего зарубежья получили возможность лично приехать в Татарстан и провести съемки.

- Мы хотим отобрать самые интересные работы, которые к тому же реально было бы реализовать за семь дней. Уже получены первые заявки на участие из нескольких стран африканского региона, а также из Китая, Ирана, Германии, Латвии, Индии, - сообщил во время онлайн-пресс-конференции руководитель проекта по международным отношениям Том Палмен (Латвия). Мероприятие реализуется при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. В этом году оно пройдет при участии Казанского государственного института культуры. Преподаватели, студенты и выпускники КазГИК окажут содействие съемочным группам на всех этапах кинопроизводства, а сам институт предоставит площадку для ряда мероприятий.

Главная задача проекта "Кино за 7 дней" - развитие киноиндустрии Республики Татарстан, укрепление международных связей, а также продвижение культурных объектов республики на российском и зарубежном пространстве средствами короткометражного кино.

- Данный проект является площадкой для коммуникации профессионалов киноиндустрии и студентов, которые решили связать свою деятельность с кино, но которым пока не хватает возможностей для творческой реализации своих замыслов. У нас уникальная территория, на которой не просто сосуществуют, но и дружат представители более чем 170 национальностей. И мы всегда акцентировали внимание на том, что в человеке важна душа и талант. Именно такой ценностный посыл должен быть заложен в идеологию тех короткометражных фильмов, которые затем объединятся в альманах, - сказала министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

- Это не фестиваль в полном смысле слова. Скорее, молодежный баттл, воркшоп, - рассказал "РГ" продюсер проекта Станислав Ершов, основатель и директор Кино&Театра "Англетер" (Санкт-Петербург). - Проект ориентирован на молодых, творчески "агрессивных", делающих первые шаги в кино. Одно из условий - мы не берем совсем уж новичков в кинематографе. Приветствуются работы, которые молодой человек уже может представить.

Группа приезжает со своим оборудованием, мы оказываем участникам визовую поддержку, оплачиваем перелет, проживание, помогаем со всей логистикой. Пока можно заниматься подготовкой к съемочному процессу "на удалении": расписывать локации, подбирать актеров.

В прошлом году мы получили около 150 заявок со всего мира. Было сформировано 10 команд (в каждой - по 3 человека), которые в начале сентября приехали в Казань - из Швейцарии, Франции, Ирана, Германии, Китая, Монголии и три российских команды. У них было семь дней для того чтобы снять короткометражный фильм до 7 минут. Была потрясающая неделя - по напряженности, накалу страстей. Целую неделю, можно сказать, Казань жила этим событием - кино. Приходили на пробы актеры, людей набирали в массовку, снимали фильмы. Международное жюри выбрало победителей, они получили денежные призы. Первый опыт получился весьма удачным. Три фильма-победителя прошлого года были показаны в марте 2020 года на международном фестивале в Тампере (Финляндия). "Коротыши" живут своей жизнью. Истории разные, но все позитивные, объединенные одной темой: Казань - уникальное место, где пересекается немало культур, традиций. Из 10 фильмов сделан альманах. Надеюсь, он выйдет в прокат.

Что еще важно - проект дает толчок местным киношколам, людям, снимающим кино. Это повод для некой международной копродукции, а также для региона в целом, мощное промо-движение для Татарстана: снятые в Казани картины разъехались по всеми миру, и кто-то впервые в жизни узнает про этот город, про Татарстан, увидит реальные истории, которые случились там.

Жюри еще формируется. Могу назвать пока только двух членов, которые уже приглашены: Карен Дикс, представитель компании European Film Promotion, и известный режиссер Константин Бронзит, живущий в Петербурге.

- Мы дадим молодым талантливым людям возможность высказаться. Привезем, поможем, поддержим. Весь город, что называется, в вашем распоряжении. Все в ваших руках. Высказывайтесь, творите, придумывайте! - призывает Станислав Ершов.