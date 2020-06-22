В Прикамье артист напоил зрительницу коктейлем с жидким азотом

В Прикамье суд признал виновным жителя города Краснокамска, который оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, осужденный оказывал услуги развлекательного характера, проводя эксперименты с применением жидкого азота. Одно из развлекательных мероприятий он проводил в кафе города Чайковского Пермского края, где предлагал посетителям попробовать алкогольные напитки с добавлением в них жидкого азота. В результате употребления дымящегося напитка одна из посетительниц кафе получила химический ожог пищевода и повреждение желудка.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.