В Прикамье подзащитный обокрал своего адвоката

В городе Верещагино Пермского края следователями органов внутренних дел возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 22-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи № 158 УК РФ "Кража".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемый обвинялся во вскрытии банкомата на территории поселка Зюкайка. Молодой человек нуждался в деньгах. Адвокат, защищавший его интересы, предложил ему работу на своем дачном участке за денежное вознаграждение. Злоумышленник исправно выполнял свои обязанности несколько дней. Но в начале мая в ночное время он незаконно проник в кладовую своего защитника и похитил электроинструменты на общую сумму 15 тысяч рублей.

Когда заявление о краже поступило в полицию, сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли преступление. Подозреваемый признал свою вину. Похищенное имущество вернули законному владельцу.