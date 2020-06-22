В Удмуртии у наркосбытчиков изъяли килограмм "синтетики"

Пятерых жителей Удмуртии обвиняют в сбыте наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Две девушки и три молодых человека в возрасте от 18 до 20 лет незаконно продавали "синтетику" с июля 2018 по ноябрь 2019 года. Все пятеро нигде не работали и не учились, друг друга не знали, общались только в Сети.

Двое из них бесконтактно покупали оптовые партии наркотиков, фасовали их дома, а потом через интернет передавали людям, которые делали закладки на территории Удмуртии и соседних регионов.

Во время досмотра в домах наркосбытчиков, где тоже были тайники, обнаружили около одного килограмма синтетических наркотиков. Также следователи выяснили, что два участника группы причастны к легализации 1,3 миллиона рублей, полученных с продажи запрещенных веществ.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. За совершенное преступление молодым людям грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.