Интересное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда страны, когда изучила спор обычного гражданина, который слишком доверился рекламе весьма выгодных для простых вкладчиков бонусов, размещенной банком.

Верховный суд напоминает: банк не может менять условия договора, если одна из его сторон экономически слабее. Фото: EPA

Гражданин в Ульяновске такую рекламу увидел и открыл в этом банке счета. Но обещанных процентов не получил. Банк обещания, кстати, прописанные в договоре, не просто не выполнил, а заявил, что передумал. Тогда гражданин подал на банк в суд. Но проиграл. Местные суды решили, что банк имеет право передумывать. Пришлось обиженному клиенту дойти до Верховного суда, где к его доводам прислушались.

Это решение Верховного суда важно и для остальных вкладчиков других банков, попавших в аналогичную ситуацию.

Итак, эта история началась в Ульяновске. Там в районный суд пришел мужчина с иском к некому банку. Он рассказал, что подписал с банком два договора банковского вклада "Онлайн-бонус". Положил на них деньги. Обещанный банком бонус за открытие вклада и его пополнение должен был составить 1,15 процента от суммы вклада или перевода. Ждал вкладчик обещанные проценты и не дождался. Истец попросил суд взыскать с банка сумму бонуса.

Решением Заволжского районного суда Ульяновска вкладчику было отказано. Областной суд оставил это решение в силе. А вот судьи Верховного суда, увидели ошибки в позиции и районного, и областного судов.

Банк утвердил документ под названием "Процентные ставки и условия начисления процентов по вкладам физлиц".

Наш герой заключил два договора вклада и перечислил на каждый по 30 тысяч рублей. Через несколько месяцев на каждый вклад добавил еще денег. Интересно, что пока вкладчик подсчитывал проценты, которые получит, банк поправил документ о процентных ставках. Он снизил бонус до 0,58 процента от суммы перевода вместо 1,15 процента.

Третий договор вкладчик открыл, когда уже у банка были новые, сильно пониженные проценты. Потом вкладчик увидел, что низкие проценты ему пришли и по первым двум вкладам - 0,58 процента.

Районный суд, отказывая обиженному вкладчику, аргументировал свою позицию так: заключив договоры банковского вклада "Онлайн- бонус" гражданин согласился со условиями банка, в том числе и с его правом в одностороннем порядке дополнять и изменять документ о процентных ставках. Вывод суда: действия банка об отмене одного бонуса и введение меньшего бонуса прав истца не нарушают. Апелляция - областной суд - с таким выводом согласилась полностью. Зато не согласился Верховный суд. И объяснил, почему.

Верховный суд начал с Гражданского кодекса и его статьи 310. В ней говорится, что в случае если исполнение обязательства связано с предпринимательской деятельностью не всеми сторонами, то право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательств может быть предоставлено договором только стороне, которая не ведет предпринимательскую деятельность.

Было важное постановление Конституционного суда( N 4-П от 23 февраля 1999 года), в котором сказано следующее: гражданин является экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав. А это влечет необходимость ограничить свободу договора для другой стороны, то есть для банков.

А еще, напомнил Верховный суд, было постановление пленума самого Верховного суда( N54 от 22 ноября 2016 года). В нем сказано, что право на односторонний отказ от исполнения обязательства или изменения его условий может быть предусмотрено договором для лиц, ведущих между собой предпринимательскую деятельность. А если речь идет о том, что одна сторона договора не занимается предпринимательством, то отказ от договора или одностороннее его изменение допускается только в специально установленных законом случаях.

Вот важная мысль Верховного суда - из буквального толкования перечисленных норм и закона "О банках и банковской деятельности" следует, что банку предоставлено право изменять в одностороннем порядке только те условия договора банковского вклада, которые улучшают положение вкладчика, и установлен запрет на такое изменение, которое может привести к ухудшению положения вкладчика.

В нашем случае договор банковского вклада является типовым, с заранее определенными условиями, с которыми вкладчик знакомился, подписывая бумагу. Гражданин в этом случае лишен возможности влиять на содержание договора. Одностороннее изменение банком условий договора ущемляет законные права потребителя. И это апелляция не учла.

Банк может сам изменять лишь те условия договора вклада, которые улучшают положения вкладчика

Отказывая гражданину, местный суд сказал, что бонусные проценты по своей правовой природе являются подарком вкладчику, когда банк проводит "маркетинговое мероприятие". При этом суд не дал оценки доводам истца о том, что выплата бонуса "правовыми признаками дарения не обладает". По условиям вклада бонус начисляется одномоментно на сумму пополнения вкладов виде процента от этой суммы и прибавляется к телу вклада. А бонус выплачивается за поступление денег банку, и за то, что банк пользуется деньгами гражданина, ему начисляются проценты.