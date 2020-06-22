Жителя Казани задержали за кражу 200 пачек мороженого

Полицейские столицы Татарстана по горячим следам задержали 29-летнего молодого человека, который подозревается в краже более 200 пачек мороженого. Накануне в одно из отделений города обратилась 76-летняя предпринимательница, которая пожаловалась на то, что в ее торговый павильон проник посторонний и похитил лакомство, причинив ущерб в 58 тысяч рублей.

Потерпевшая сообщила, что в ее павильон проник неизвестный и похитил более 200 штук мороженого. Сумма причиненного материального ущерба составила 58 тысяч рулей.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник, повредив рольставни, попал в помещение. Грабитель далеко уйти с добычей не успел. Его задержал экипаж ППС. При досмотре у молодого человека был обнаружен пакет с мороженным. В преступлении мужчина сознался, отметив, что в дальнейшем хотел продать лакомство. В отношении грабителя было возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под домашним арестом.