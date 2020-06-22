Двоих жителей Кузбасса обвинили в убийстве девушки ради квартиры

В Кемеровской области следователи предъявили обвинение двум жителям города Белова, которых считают причастными к смерти 20-летней девушки.

Как пояснили в областном Следственном управлении СКР, на убийство их толкнуло стремление завладеть квартирой жертвы.

С заявлением о пропаже молодой кемеровчанки в полицию обратилась ее подруга. Довольно быстро правоохранителям удалось установить, что к исчезновению и, как выяснилось, убийству девушки причастен ее бывший сожитель.

После задержания 26-летний парень сознался, что зарезал ее и закопал тело в лесу. При этом он пытался сжечь его, чтобы скрыть следы преступления, однако криминалистическая техника точно указала следователям, где искать захоронение.

Задержанный объяснил, что решился на убийство из-за квартиры, которую бывшая пассия переписала на него. У следователя, который ведет дело, возникли сомнения в том, что молодой человек действовал в одиночку и действительно, дальнейший сбор доказательств вывел сыщиков на второго подозреваемого. По версии обвинения, именно он стал организатором преступления.

Незадолго до случившегося 25-летний житель Белово предложил своему товарищу ненадолго переоформить свою квартиру на него для обналичивания материнского капитала и посулил за это 40 тысяч рублей. Вот только деньги решил не отдавать, а предложил еще больше.

По мысли организатора, его старший товарищ должен был убедить бывшую девушку в таком же переоформлении на свое имя ее квартиры. Предлогом послужила возможность взять крупный кредит в банке, а дополнительным стимулом - 200 тысяч рублей из этой суммы. На свою беду девушка согласилась "отдать" квартиру на несколько дней и подписала требуемые бумаги.

После этого, 25-летний "делец" убедил приятеля, что тот должен убить знакомую. Он находился за рулем, когда злоумышленники обманом вывезли жертву в лес, однако там оставил молодую пару и уехал. Позже на теле девушки было обнаружено несколько ножевых ранений.

Свою причастность к убийству, в отличие от подельника, предполагаемый организатор отрицает и со следствием сотрудничать отказывается. Его обвиняют в организации убийства, совершенного из корыстных побуждений, а его товарища в непосредственном совершении убийства. В ближайшее время в отношении обоих будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Теперь обоим грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного срока.