ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона. Как сообщили "РГ" в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по статье о превышении полномочий.

Фигурантами дела стали глава управления лесов и начальник отдела обеспечения полномочий по Белокурихинскому лесничеству. По версии следователей, в 2017 году они организовали незаконную санитарную рубку в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва. Сумма ущерба лесному фонду составила 950 тысяч рублей.

Согласно уголовному кодексу РФ, подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы.