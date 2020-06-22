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22.06.2020 08:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона. Как сообщили "РГ" в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по статье о превышении полномочий.

В Удмуртии в отношении главы района завели уголовное дело

Фигурантами дела стали глава управления лесов и начальник отдела обеспечения полномочий по Белокурихинскому лесничеству. По версии следователей, в 2017 году они организовали незаконную санитарную рубку в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва. Сумма ущерба лесному фонду составила 950 тысяч рублей.

Согласно уголовному кодексу РФ, подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы.

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