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22.06.2020 19:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Коронавирус смогут определять, анализируя выдыхаемый воздух

Текст: Ирина Невинная

Ученые Сибирского отделения РАН предложили новую технологию массового тестирования на коронавирус - с помощью анализа человеческого дыхания.

Выдыхаемый воздух содержит около 750 летучих соединений, анализируя которые можно контролировать многие биохимические процессы, протекающие в организме человека. При этом газоанализаторы, позволяющие проводить подобные исследования, - это дорогое, сложное оборудование.

Фото: iStock
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В Новосибирске разработали такой прибор - газоанализатор HealthMonitor. Производится он в новосибирском Академгородке и по характеристикам не уступает зарубежным аналогам, - сообщили в АНО Национальные приоритеты.

Первичная диагностика будет проводиться с применением искусственного интеллекта. Для разработки соответствующего программного обеспечения в ускоренном режиме руководитель межведомственной группы при Сибирского отделения РАН по COVID-19 академик РАН Михаил Воевода обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить начать тестирование (отбор проб) в местах скопления людей.

Справка "РГ"

Нацпроект "Наука" предусматривает развитие исследований в приоритетных областях знания, в том числе, и в медицине. Из-за пандемии сейчас активно проводятся исследования, направленные на поиски эффективных и доступных способов диагностики и лечения COVID-19.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Пандемия коронавируса COVID-19

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