Мэр наградил коллектив "Сиблитмаша" за реконструкцию чаши Вечного огня

В День памяти и скорби мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил предприятие "Сиблитмаш" и поблагодарил коллектив завода за реконструкцию чаши Вечного огня для Монумента Славы. Глава города вручил руководству предприятия Почетную грамоту мэрии Новосибирска.

Глава города отметил, что именно на этом предприятии в свое время изготавливались детали для Монумента Славы, в частности, чаша Вечного огня. Она была отлита в 1967 году. Наружный диаметр чаши - 2200 мм, диаметр отверстия для подачи огня - 219 мм, вес около двух тонн. Кроме того, на заводе изготовлены более миллиона литер, из которых выложены фамилии фронтовиков на Монументе Славы.

За годы службы в условиях перепада температур в чаше образовалась серьезная трещина между внешней и центральной частью, и она могла разломиться в любой момент.

- Поэтому когда чашу потребовалось отреставрировать, мы обратились к специалистам "Сиблитмаша". То, что мы видим эту чашу сейчас в первозданном виде, такой, какой она задумывалась архитектором Александром Чернобровцевым, - это результат труда сиблитмашевцев, - отметил Анатолий Локоть. - Я посчитал необходимым приехать и поблагодарить весь трудовой коллектив за участие и неравнодушие. Он справился с работой за очень короткое время - всего за десять дней.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосиирска

В свою очередь, генеральный директор предприятия Анатолий Масалов добавил, что отреставрированная чаша не потребует ремонта еще как минимум десять лет. По его словам, в реставрационных работах приняли участие лучшие конструкторы и технологи завода.

- В реконструкции участвовал Геннадий Лопатин - он проработал на "Сиблитмаше" 53 года и принимал участие в изготовлении чаши в 1967 году. Тогда он был учащимся ГПТУ № 17 и проходил практику формовщиком в литейном цехе № 1, - рассказал Масалов.

- При литье чаши был использован специальный формовочный состав. Заливка металла в форму была проведена с первого раза, так как над этим работали самые квалифицированные специалисты. На отливку чаши ушло три дня. Сотрудники цеха с воодушевлением работали над важным заказом, - поделился воспоминанием Геннадий Лопатин.

Работы по реконструкции центрального элемента Монумента Славы осложнялись тяжелым весом чаши - более двух тонн. При этом у нее нет технологических приспособлений, позволяющих ее поднять. Сотрудникам завода пришлось спроектировать специальное оборудование для того, чтобы снять ее с постамента и транспортировать на завод. Для сварки трещины предприятие закупило импортные электроды, предназначенные именно для этой марки чугуна. После обработки на токарно-карусельном станке чашу покрыли специальным жаропрочным составом для предотвращения повторного появления трещин.