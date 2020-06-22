На Алтае нашли тело пропавшего мальчика с электрическими ожогами

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 9-летнего мальчика, который накануне был объявлен в розыск на территории Троицкого района Алтайского края. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, тело ребенка было найдено на трансформаторной подстанции.

Мальчик, живший в селе Заводском, ушел из дома вечером 20 июня и не вернулся. Когда родители заподозрили неладное, он был объявлен в розыск. Искали ребенка и правоохранители, и волонтеры.

Тело обнаружили на трансформаторной подстанции со следами ожогов в области рук, груди, головы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Им предстоит установить все обстоятельства гибели ребенка.