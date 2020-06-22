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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирская область купит девять тысяч компьютеров для медучреждений

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Девять тысяч компьютеров поступят на службу в сферу здравоохранения Новосибирской области. Масштабное обновление компьютерного парка проходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Помимо этого, нацпроектом предусмотрено строительство современных локальных вычислительных сетей в медорганизациях отдаленных населенных пунктов, внедрение искусственного интеллекта в работу контакт-центра электронной регистратуры. Таким образом, как отметил министр цифрового развития и связи региона Анатолий Дюбанов, будет создан единый цифровой контур сферы здравоохранения.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- Заключен госконтракт на поставку почти девяти тысяч отечественных компьютеров с российским программным обеспечением. Первая партия компьютеров для создания новых автоматизированных рабочих мест поступит в медицинские организации уже в сентябре. Почти пять тысяч компьютеров заменят устаревшую технику, а четыре тысячи - направят на создание новых рабочих мест, в том числе в отдаленных фельдшерско-акушерских пунктах и стационарах, - сказал Анатолий Дюбанов.

Руководитель ведомства уточнил, что в отдаленных районах планируется провести модернизацию медицинской информационной системы в части развития телемедицинских информационных технологий. Система позволит знакомиться с записями электронной медкарты, просматривать результаты диагностических исследований, также с ее помощью можно будет оказывать консультативную помощь непосредственно в процессе проведения хирургических операций. Информационная система необходима для высокотехнологической помощи, телетрансляции операций, подключения мониторов пациентов и связи с консультантами.

В рамках развития цифровизации сферы здравоохранения региона запланировано внедрение технологий искусственного интеллекта в работу контактного центра "Единая регистратура 124". Цифровой оператор сможет записать пациента к врачу, перенести или отменить прием и проконсультировать граждан по часто задаваемым вопросам.

В области продолжается реализация проекта "Бережливая поликлиника" в части внедрения электронной очереди, благодаря чему обеспечиваются максимально комфортные условия пребывания в медучреждении.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Уже в этом году запланирован поэтапный переход к обеспечению жителей Новосибирской области лекарственными препаратами с использованием электронных рецептов. С июля начнется маркировка лекарственных препаратов, заработает централизованная региональная система мониторинга движения лекарств.

- Цифровые технологии - один из приоритетов развития сферы здравоохранения. Они позволяют значительно повысить качество и доступность медицинских услуг, особенно для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов области, - подчеркнул Анатолий Дюбанов.

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