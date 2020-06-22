В Красноярске из-за неполадок с шасси экстренно сел самолет

В Красноярске совершил экстренную посадку следовавший из Северо-Енисейска самолет АТR-42. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Насколько известно, перед посадкой сработал датчик о невыходе передней стойки шасси. Однако самолету удалось благополучно приземлиться, пострадавших нет. Шасси все же удалось выпустить у самой земли - по данным источника агентства, срабатывание датчика могло быть ложным.

На борту находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа.

По этому факту Западно-Сибирская прокуратура начала проверку.