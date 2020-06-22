В Омской области неизвестный похитил из храма мощи святых

Святотатственное, оскорбившее чувства верующих преступление было совершено в сельском храме в Омской области.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в полицию с заявлением о краже обратилась староста храма Покрова Пресвятой Богородицы. Полицейские выяснили, что ночью неизвестный вилами разбил окно и забрался в помещение. Он похитил мощи святителей Феодосия архиепископа Черниговского и Иоанна митрополита Тобольского, предметы, которые священники используют во время совершения Литургии, и скрылся.

Сыщики выяснили, что к совершению этого преступления может быть причастен местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Была получена оперативная информация, что подозреваемый утром на рейсовом автобусе уехал в соседний район, а затем - Омск. По ориентировке в областном центре фигуранта задержал экипаж патрульно-постовой службы.

В итоге сотрудники Отдела МВД России по Оконешниковскому району Омской области разыскали и вернули в сельский храм святыни.

Часть похищенного, в том числе капсулы с мощами святых, полицейские обнаружили в заброшенном доме. Церковная утварь была спрятана в колодце. Откачав воду, сотрудники полиции извлекли ее.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Найденное имущество возвращено в храм.

Верующие поблагодарили сотрудников полиции за оперативную работу. В День памяти святителя Иоанна митрополита Тобольского - 23 июня - они смогут приложиться к его святым мощам.