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22.06.2020 09:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири предложили разрушать токсичные вещества с помощью алмазов

Текст: Надежда Столярчук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр СО РАН" разработали новый способ разрушения токсичных веществ, образующихся после окрашивания синтетическими красителями.

Фото: iStock
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По словам ученых, наиболее перспективным методом оказалось электрокаталитическое окисление с использованием алмазного электрода с добавлением бора. С помощью такого электрода можно намного эффективнее очищать сточные воды от устойчивых промышленных загрязнителей.

- Ароматические соединения находят широкое применение в текстильной, бумажной, кожевенной индустрии, производстве лекарственных и косметических средств, продуктов питания. Эти вещества и продукты их разложения, содержащиеся в сточных водах, токсичны и оказывают пагубное влияние на здоровье человека и природные экосистемы. При этом такие химикаты трудно разрушаются привычными методами, - пояснили в красноярском научном Центре СО РАН.

Токсичные вещества, такие как синтетические красители, анилин, фенол, бензол и их производные, пестициды и гербициды предложено окислять  электрокаталитическим способом с использованием алмазного электрода с добавлением бора для повышения электропроводности материала. Установлено, что на таком электроде образуются дополнительные окисляющие частицы, при воздействии которых токсичные вещества способны полностью "превратиться" в воду, углекислый газ и минеральные вещества.

Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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