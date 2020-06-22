В Сибири предложили разрушать токсичные вещества с помощью алмазов

Сотрудники Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр СО РАН" разработали новый способ разрушения токсичных веществ, образующихся после окрашивания синтетическими красителями.

По словам ученых, наиболее перспективным методом оказалось электрокаталитическое окисление с использованием алмазного электрода с добавлением бора. С помощью такого электрода можно намного эффективнее очищать сточные воды от устойчивых промышленных загрязнителей.

- Ароматические соединения находят широкое применение в текстильной, бумажной, кожевенной индустрии, производстве лекарственных и косметических средств, продуктов питания. Эти вещества и продукты их разложения, содержащиеся в сточных водах, токсичны и оказывают пагубное влияние на здоровье человека и природные экосистемы. При этом такие химикаты трудно разрушаются привычными методами, - пояснили в красноярском научном Центре СО РАН.

Токсичные вещества, такие как синтетические красители, анилин, фенол, бензол и их производные, пестициды и гербициды предложено окислять электрокаталитическим способом с использованием алмазного электрода с добавлением бора для повышения электропроводности материала. Установлено, что на таком электроде образуются дополнительные окисляющие частицы, при воздействии которых токсичные вещества способны полностью "превратиться" в воду, углекислый газ и минеральные вещества.