Вандал поджег на Алтае часовню Архангела Михаила

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сообщение о пожаре поступило в Отделение МВД России по Усть-Коксинскому району Республики Алтай от администратора турбазы "Высотник". По словам женщины, около 4 часов утра произошло возгорание часовни Архангела Михаила.

Как установили оперативники, поджог мог совершить гражданин одного из государств ближнего зарубежья, которого местные жители видели недалеко от места происшествия за несколько дней до пожара.

Подозреваемый был задержан полицейскими в одном из урочищ Усть-Коксинского района Республики Алтай.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.