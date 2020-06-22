Вынесен приговор экс-замглавы МВД Красноярского края

В Красноярске вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю. Как сообщили в СК региона, он признан виновным в превышение должностных полномочий.

Как рассказали в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия, в 2012 году высокопоставленный полицейский подписал акт приемки работ по строительству изолятора временного содержания УВД Норильска, несмотря на то, что фактически здание построено не было.

- С расчетного счета ГУ МВД России по Красноярскому краю подрядчику было перечислено более 200 миллионов рублей. Получив деньги, строители работы не выполнили, изолятор в Норильске до сих пор не построен, а ущерб, причиненный ГУ МВД России по Красноярскому краю, не возмещен, - отметили в краевом СК.

Суд приговорил экс-полицейского к пяти годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.