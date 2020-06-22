Муфтий КЧР излечился от коронавируса и вернулся в Черкесск

Муфтий Карачаево-Черкесии и председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев излечился от коронавирусной инфекции и вернулся в республику после лечения в Москве.

Как сообщает Духовное управление мусульман СК и КЧР, по возвращении домой Исмаил Бердыев будет проходить курс реабилитации от болезни.

Напомним, что муфтий КЧР был госпитализирован 14 мая в больницу Черкесска с подозрением на COVID-19, а через восемь дней, 22 мая, его доставили в московскую больницу имени Пирогова для продолжения лечения. Некоторое время Исмаил Бердиев был подключен к аппарату ИВЛ.

По последним данным, общее количество заболевших коронавирусом в Карачаево-Черкесии составило 2902 человек. За сутки опасным вирусом заразились 87 человек.