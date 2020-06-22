Правительство введет новые лимиты на иностранных работников

Правительство определит допустимую долю работников-иностранцев на 2021 год для различных отраслей. Подготовлен соответствующий проект постановления. В большинстве отраслях лимиты сохранены на уровне этого года.

Так, допустимая доля иностранцев в сфере строительства по-прежнему составит 80%, однако в трех регионах ограничения можно будет не соблюдать: Москве, республике Бурятии и Амурской области, в Дагестане лимит составит 50%.

Организации и индивидуальные предприниматели, занятые выращиванием овощей, также смогут привлекать не более 50 процентов иностранцев от общей численности работников, но ограничение будет действовать на всей территории страны. Такие же лимиты установлены для отраслей, связанных с обработкой древесины и производством изделий из дерева, оптовой торговлей древесным сырьем и пиломатериалами.

Для работодателей, которые занимаются сухопутными пассажирскими и грузовыми перевозками, предельная доля иностранных работников уменьшится с 26 до 24 процентов от общей численности сотрудников.

А допустимая доля иностранцев в сфере ЖКХ - управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, а также деятельности по обслуживанию зданий и территорий сохранится на уровне 70 процентов.

Как и в этом году будет запрещено принимать иностранных граждан на работу в аптеки, задействовать их в розничной торговле на рынках и вне магазинов и палаток.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, по состоянию на 15 июня 2020 года проект постановления согласован без замечаний 67 органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Если его примут, то работодателям, у которых численность работников-иностранцев превышает установленные лимиты, нужно будет до 1 января 2021 года привести их численность в соответствие с постановлением: либо уволить лишних иностранцев, либо уменьшить их долю за счет найма россиян.