Правительство введет новые лимиты на иностранных работников

Новости

В Южной Корее сообщили о массовом заражении COVID-19 на судне с российским экипажем 20:24
Мультфильм Хржановского получил приз жюри в Анси 20:22
Названа дата церемонии вручения "Золотого глобуса" 20:10
В Башкирии бензовоз столкнулся с автобусом и иномаркой 19:53
Коронавирус смогут определять, анализируя выдыхаемый воздух 19:50
"Полумна Лавгуд" рассказала об опасности увлечением "Гарри Поттером" 19:49
Причиной смерти актера Василия Стоноженко стала травма головы 19:33
Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу против "Динамо" 19:22
Госдума изменит график для рассмотрения проектов по поддержке граждан 19:15
Депутатские запросы будут публиковаться 19:11
Новые снимки Титана указали на действующие на спутнике вулканы 19:10
Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве 18:38
Как на самом деле должны были выглядеть персонажи фильма "Король Артур" 18:38
Ученые предложили лечить сахарный диабет "исправлением" генома 18:28
Хуснуллин: Дорожное строительство в Рязанской области идет в хорошем темпе 18:28
В Курске за нападение на пограничников осужден житель Дагестана 18:21
СК проверит причины крушения параплана в горах Сочи 18:18
Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались 18:16
Германию на Параде Победы будет представлять посол ФРГ 18:15
Парижский "Диснейленд" откроется 15 июля 18:04
Экс-министра образования Дагестана осудили за растрату 17:57
Итальянский футбольный тренер Анчелотти обвиняется в неуплате налогов 17:56
Из ивановского банка украли 29 миллионов рублей 17:55
В Новгородской области захоронили более 500 останков жертв фашистов 17:55
На Кубани за взятку осудили начальника центра филиала ЦСКА 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
22.06.2020 19:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Правительство введет новые лимиты на иностранных работников

Текст: Елена Манукиян
Правительство определит допустимую долю работников-иностранцев на 2021 год для различных отраслей. Подготовлен соответствующий проект постановления. В большинстве отраслях лимиты сохранены на уровне этого года.

Так, допустимая доля иностранцев в сфере строительства по-прежнему составит 80%, однако в трех регионах ограничения можно будет не соблюдать: Москве, республике Бурятии и Амурской области, в Дагестане лимит составит 50%.

Организации и индивидуальные предприниматели, занятые выращиванием овощей, также смогут привлекать не более 50 процентов иностранцев от общей численности работников, но ограничение будет действовать на всей территории страны. Такие же лимиты установлены для отраслей, связанных с обработкой древесины и производством изделий из дерева, оптовой торговлей древесным сырьем и пиломатериалами.

Для работодателей, которые занимаются сухопутными пассажирскими и грузовыми перевозками, предельная доля иностранных работников уменьшится с 26 до 24 процентов от общей численности сотрудников.

А допустимая доля иностранцев в сфере ЖКХ - управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, а также деятельности по обслуживанию зданий и территорий сохранится на уровне 70 процентов.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
Эксперт рассказала, кому в первую очередь выгодна удаленная работа

Как и в этом году будет запрещено принимать иностранных граждан на работу в аптеки, задействовать их в розничной торговле на рынках и вне магазинов и палаток.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, по состоянию на 15 июня 2020 года проект постановления согласован без замечаний 67 органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Если его примут, то работодателям, у которых численность работников-иностранцев превышает установленные лимиты, нужно будет до 1 января 2021 года привести их численность в соответствие с постановлением: либо уволить лишних иностранцев, либо уменьшить их долю за счет найма россиян.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток СКФО Дагестан ЦФО Москва ДФО Амурская область Иностранцы в России

Главное сегодня

В России возобновили чартеры по туристическим направлениям
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Общероссийская минута молчания будет проводиться ежегодно 22 июня
За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС