В Дербенте начались раскопки разрушенного монголами подземного города

В Дербенте начались раскопки обнаруженного возле Джума-мечети подземного города. Археологи считают, что поселение прекратило свое существование после монгольского нашествия в XIII веке.

Как сообщает администрация города, исследования проводятся под руководством профессора Муртазали Гаджиева.

За несколько дней работы ученым удалось раскопать небольшое кирпичное здание. Его размеры 2,6 на 1,9 метра, а высота - 2,1 метр. Оно перекрыто коробовым (полуциркульным) сводом с входным проемом с лестничным маршем и тремя нишами в каждой из стен здания. Пол выложен обломками обожженных кирпичей. В подземном доме также найдены многочисленные фрагменты керамической посуды иранского происхождения и работы местных ремесленников.

"По всей видимости, здание, как и многие другие объекты Дербента того времени, прекратило свое существование после монгольского вторжения", - говорится в сообщении.

Ученым еще предстоит установить назначение обнаруженного строения. Раскопки продолжаются.