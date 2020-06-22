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22.06.2020 02:13
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Британские ВМС сопроводили БПК "Вице-адмирал Кулаков" через Ла-Манш

Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Британский фрегат HMS Westminster и патрульный корабль HMS Tyne сопроводили большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота РФ через пролив Ла-Манш.

Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства
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Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении военно-морских сил Соединенного Королевства. Отмечается, что британские ВМС регулярно осуществляют наблюдение за проходом военных кораблей через зону интересов Королевства. Капитан HMS Westminster Уилл Пестон подчеркнул, что российский боевой корабль действовал "профессионально и безопасно", пишет РИА Новости.

БПК "Вице-адмирал Кулаков", входящий в состав бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, совершает межфлотский переход в Балтийское море. Корабль является постоянным участником дальних походов в Атлантический и Индийский океаны, Средиземное море, а также в Арктику.

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