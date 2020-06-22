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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кто на косу?

Калининградская область открыла туристический сезон для всех россиян
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
В Калининградской области туристы из других субъектов РФ, которые арендовали квартиру или оплатили проживание в гостинице как минимум на две ночи, теперь не обязаны соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Новое правило начало действовать сегодня, 22 июня. Раньше в отелях могли селиться только жители самого западного российского региона. Как заявляют владельцы нескольких гостиниц, в этот же день они получили массу заявок и звонков от туристов со всей страны.

В курортном городе Зеленоградске, что в 30 километрах от Калининграда, в минувшие жаркие выходные практически ничего не напоминало о пандемии. Летним кафе разрешили работать с 20 июня, и рестораторы оперативно открыли веранды. Даже вечерами на зеленоградском променаде было непросто найти свободные столики. Многие калининградцы открыли купальный сезон. Вода в Балтийском море прогрелась до приемлемого состояния, когда купание уже не морозит, а освежает.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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В правительстве региона, впрочем, напоминают: отельеры должны провести противоэпидемические подготовительные мероприятия и направить уведомления в областное министерство по культуре и туризму и региональное управление Роспотребнадзора.

- Мы сейчас находимся на этапе, где от соблюдения всех рекомендаций и требований зависит безопасность здоровья людей, - заявил губернатор региона Антон Алиханов.

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