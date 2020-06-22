Мать семимесячной девочки ответит за ее смерть от солнечных ожогов

Жительница Вологды пойдет под суд за смерть семимесячной дочки. Ребенок умер от солнечных ожогов, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Все случилось ровно год назад. 32-летняя мама вместе с семимесячной девочкой длительное время находилась на открытом воздухе под воздействием солнечных лучей на дачном участке в микрорайоне Лукьяново. Температура в тот день была почти 30 градусов жары.

Ребенок получил солнечные ожоги головы, шеи, груди на площади 15 процентов тела. На следующий день девочку госпитализировали, в больнице она через несколько дней умерла. Экспертиза показала, что телесные повреждения в виде солнечных ожогов явились причиной ее смерти.

Против матери возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине могут грозить или исправительные, принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.