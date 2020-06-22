Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову

Родители аспирантки Анастасии Ещенко решили не заявлять гражданский иск к историку Олегу Соколову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Александру Бакшееву.

Напомним, Олега Соколова обвиняют в том, что он расстрелял, а затем расчленил аспирантку Анастасию Ещенко.

Сам историк на данный момент находится в СИЗО. Дело рассматривается в Санкт-Петербургском городском суде. На последнем заседании началось разбирательство обстоятельств дела по существу, выступили первые свидетели. Их показания прозвучали впервые.

В частности, на заседании выступил прохожий, который увидел в Мойке тонущего мужчину и вытащил его на берег. Этим тонущим мужчиной был историк Соколов. Дал показания врач скорой помощи, который вместе с бригадой прибыл на место происшествия, чтобы привести в чувство спасенного. Изначально все выглядело так, что нетрезвый мужчина оступился и упал в реку. Но когда прибывшие на место сотрудники полиции открыли рюкзак Соколова, то обнаружили внутри останки убитой девушки. Оказалось, что известный историк пытался выкинуть их в реку в центре Петербурга.

Эта история прогремела на всю страну. Пережившие страшное горе родители Анастасии Ещенко оказались в центре внимания. Известно, что мама Анастасии - подполковник МВД со стальными нервами, попала после похорон дочери в больницу.

Заявить гражданский иск, то есть, потребовать сумму, которая могла бы хоть как-то возместить вред от преступления - это право каждого потерпевшего в судебном процессе по уголовным статьям. Родные погибшей Анастасии решили, что никаких денег взыскивать с Соколова не будут.