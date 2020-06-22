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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Русский музей показал, как выглядели его залы 100 лет назад

Текст: Наталья Лебедева
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Русский музей предлагает отправиться в прошлое и увидеть, каким он был более 100 лет назад. Совершить виртуальную прогулку по залам и экспозициям музея вековой давности можно при помощи специального мобильного приложения.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Технологические возможности приложения позволяют совершить путешествие во времени и сравнить привычные современному зрителю виды дворцов, залов и экспозиций музея с тем, как выглядели здания, которые сегодня входят в музейный комплекс Русского музея, и их интерьеры 100 и более лет назад, и каким представал Русский музей перед посетителями в прошлом веке", - рассказывают о новом уникальном виртуальном проекте в пресс-службе музея.

Познакомиться с интерьерами Петербургских дворцов и их хозяевами позволят редкие архивные дореволюционные фотографии, многие из которых будут впервые представлены широкой публике. О том, как происходило приспособление великокняжеских покоев под нужды советского времени, повествуют фотографии советских лет.

Каждое из зданий, принадлежащих сегодня Русскому музею, за свою долгую историю не раз меняли своих хозяев и свое предназначение, ремонтировались и перестраивались. Но теперь их судьба в надежных и профессиональных руках музейных специалистов, которые по крупицам восстанавливают исторических облик интерьеров.

Чтобы отправиться в путешествие во времени не нужно покупать билеты. Выставка "История Русского музея" доступна всем в бесплатном мобильном приложении "Артефакт" или на его официальном сайте.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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