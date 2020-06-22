В Финском заливе почтили память погибших в войне моряков-балтийцев

В День памяти и скорби в акватории Финского залива военнослужащие Западного военного округа почтили память моряков Балтийского флота, погибших в годы Великой Отечественной войны. Командующий войсками ЗВО Герой России генерал-полковник Александр Журавлев вместе с моряками опустил венок на воду.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в четыре часа утра раздалась корабельная сирена на базовом тральщике "Павел Хенов". Так моряки обозначили воздушную тревогу, символизирующую 79-ю годовщину начала войны. Траурная церемония проходила на траверзе маяка "Толбухин". Она завершилась минутой молчания.

Кроме тральщика "Павел Хенов", в церемонии участвовали экипажи гидрографического, противодиверсионного и патрульного катеров. Также военнослужащие ЗВО возложили венки к братским могилам в 26 субъектах северо-запада и центральной части страны.