В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими. Тяжелые ранения получила женщина, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Стрелял дачник из поселка Мельниково. Его участок находится недалеко от береговой линии. Увидев лодку, мужчина взялся за ружье.

В Следственном комитете отмечают, что у стрелявшего при виде отдыхающих возникли к ним личные неприязненные отношения. Выстрел производился из гладкоствольного карабина.

Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство". Дачник задержан, дал показания, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.