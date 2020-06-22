В Новгородской области захоронили более 500 останков жертв фашистов

В Новгородской области у деревни Жестяная Горка 22 июня, в День памяти и скорби, захоронили останки жертв карательных операций фашистов в 1942-1943 годах. Их всего 521, среди которых - 188 детей.

Поисковые работы на этом месте проходили в рамках федерального проекта "Без срока давности", сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области. В районе деревень Жестяная Горка и Черное в годы Великой Отечественной войны каратели расстреливали мирных жителей.

Эксгумацию останков проводили сотрудники Следственного комитета совместно с поисковым батальоном министерства обороны России и экспедицией "Долина". Медико-криминалистическая экспертиза показала, что все погибшие - жертвы оккупантов.

По факту убийства мирных граждан было возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ - геноцид.

На месте захоронения уже начали возводить мемориальный комплекс "Жестяная Горка". Здесь установят скульптурную композицию "Скорбящая мать", в будущем построят часовню и экспозиционно-выставочный комплекс.

А поисковики продолжают работу в районе деревни Черное, где, предположительно, покоятся останки еще нескольких тысяч мирных жителей.